VIDEO / Palermo-Catanzaro, rissa in tribuna tra dirigenti e tifosi: ecco cosa è successo

La notte più dolce degli ultimi 40 anni del Catanzaro è una sconfitta. Paradosso da playoff di Serie B: i giallorossi perdono 2-0 a Palermo ma vanno in finale per la A forti del 3-0 dell'andata. Al Barbera, però, si sono registrati momenti grande tensione: nella tribuna autorità è infatti scoppiata un’accesa discussione tra dirigenti e tifosi, finita in rissa. Tra i presenti, anche il direttore sportivo Polito. Al momento non sono ancora chiari i motivi che hanno portato al parapiglia, ma secondo le prime ricostruzioni la situazione sarebbe rapidamente degenerata costringendo l’intervenuto del personale e degli steward, ma senza riuscire a riportare la calma. Il presidente del Catanzaro Floriano Noto ha poi denunciato: "Da uomo del Sud mi vergogno, abbiamo assistito a scene indecorose, in tribuna sono stati aggrediti la moglie e il figlio del d.s. Ciro Polito e altri tesserati, nonché i genitori di Aquilani con la madre del nostro allenatore in lacrime e spaventata. Polito ha dovuto accompagnare i suoi familiari in ospedale senza vedere più la partita. Anche alcuni steward negli spogliatoi hanno aggredito nostri giocatori. Da una società come il Palermo non mi aspetto questo atteggiamento". Guarda il video