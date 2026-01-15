VIDEO / Pio “il predestinato” fa impazzire i tifosi: le reazioni social a Inter-Lecce

Grazie a un gol di Francesco Pio Esposito, l'Inter supera l'ostacolo Lecce e si laurea campione d'inverno, staccando Napoli e Milan. L'attaccante nerazzurro è il più acclamato dai tifosi interisti sul web insieme al capitano Lautaro Martinez, decisivo dopo il suo ingresso in campo. Queste le reazioni social a Inter-Lecce.