fcinter1908 video VIDEO / San Siro in vendita: cosa ne sarà della Scala del calcio?
video
VIDEO / San Siro in vendita: cosa ne sarà della Scala del calcio?
02:12
Inter e Milan puntano al nuovo stadio, ma cosa ne sarà di San Siro? La vendita del Meazza ai due club dovrà essere perfezionata entro il 10 novembre
Il vecchio Meazza continuerà a vivere per qualche anno in parallelo. L’obiettivo è inaugurare il nuovo stadio nel 2031, per poi procedere con una demolizione rapida della storica “Scala del calcio”