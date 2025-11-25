fcinter1908 video VIDEO / Simeone: “Mi vedo all’Inter in futuro. Sono fortissimi e candidati a…”

VIDEO / Simeone: "Mi vedo all'Inter in futuro. Sono fortissimi e candidati a…"

Daniele Mari
25 novembre

La conferenza stampa dell'argentino nel MD-1 di Champions League: domani la sfida all'Inter al Riyad Metropolitano

"Allenare l'Inter? Non dipende da me, ma nella mia carriera da allenatore immagino un periodo sulla panchina dell'Inter". Così Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, alla vigilia della sfida interna di Champions contro l'Inter.