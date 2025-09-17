Debutto positivo in AFC Champions League per la squadra di Simone Inzaghi

L'Al-Hilal, sotto di un gol contro l’Al-Duhail di Luis Alberto e Piatek, ha ribaltato la partita con le reti di Darwin Núñez e Theo Hernández, imponendosi 2-1. Per l’ex Milan una splendida conclusione al volo da fuori area ha deciso il match