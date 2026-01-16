VIDEO / Trivela alla Quaresma! Il gol è bellissimo e il portiere incredulo, reagisce così

Nejc Gradišar ha segnato un gran gol di collo pieno da fuori area per l’Al Ahly contro la Tala’ea El Gaish nella semifinale della Egypt Capital Cup. Una rete alla Quaresma che sta facendo impazzire i tifosi sui social!