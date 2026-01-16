fcinter1908 video VIDEO / Trivela alla Quaresma! Il gol è bellissimo e il portiere incredulo, reagisce così

VIDEO / Trivela alla Quaresma! Il gol è bellissimo e il portiere incredulo, reagisce così

Gianni Pampinella
16 gennaio

Nejc Gradišar ha segnato un gran gol di collo pieno da fuori area per l’Al Ahly contro la Tala’ea El Gaish nella semifinale della Egypt Capital Cup. Una rete alla Quaresma che sta facendo impazzire i tifosi sui social!