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VIDEO / Vieira elogia Chivu: “I trofei dell’Inter? Ecco perché il merito è suo”

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Gianni Pampinella
22 maggio

VIDEO / Vieira elogia Chivu: “I trofei dell’Inter? Ecco perché il merito è suo”

L'ex centrocampista dell'Inter Patrick Vieira è stato ospite negli studi per un'intervista esclusiva alla Gazzetta, in cui ha parlato anche della grande stagione di Chivu, suo ex compagno in nerazzurro, sottolineando l'intelligenza dell'allenatore rumeno nel non stravolgere la squadra e nel portare a casa due trofei.