VIDEO / Vieri: “Dopo aver parlato con Armani buttai tutti…”

Vieri: "Dopo aver parlato con Armani buttai tutti…"

Christian Vieri e Costanza Caracciolo sono arrivati alla camera ardente di Giorgio Armani allestita all’Armani Silos. La coppia si è fermata con i giornalisti dopo l’omaggio allo stilista. “Mi sembrava il minimo essere qui”, ha confidato l’ex bomber. “L’ho conosciuto nel 1999 quando sono arrivato all’Inter, quindi ci siamo frequentati un bel po’. Mi dispiace tanto perché è una persona favolosa. Dopo qualche anno che ci vedevamo in giro mi dice: ‘Bobo, c’è solo un colore, il blu scuro’. Da quel momento ho buttato tutti i vestiti via, tutti quelli che avevo, e sono fisso con il blu scuro, sempre, tutti i giorni. Ci mancherà tanto”.