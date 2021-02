Retroscena di Pedullà su Barella: “Il Napoli lo voleva, lui gelò Giuntoli con queste parole”

Il centrocampista nerazzurro era stato accostato anche al Napoli prima di trasferirsi all'Inter: ecco il retroscena di mercato raccontato dal giornalista di Sportitalia

Alfredo Pedullà è tornato su un retroscena di calciomercato nello studio di “Ne Parliamo Il Lunedì”, in onda su Canale 8. L'episodio in questione riguarda Nicolò Barella e la sua volontà di trasferirsi solo all'Inter, nonostante fossero arrivare altre offerte importanti da altri club.

Il giornalista di Sportitalia ha parlato del forte interesse che il Napoli aveva dimostrato nei confronti di Nicolò. “Il Napoli aveva in pratica definito l'acquisto di Barella. Cristiano Giuntoli offrì una cifra pari a 40 milioni di euro, davvero tanti soldi. A frenare tutto fu lo stesso calciatore: 'Vi ringrazio per l'interessamento, ma non me la sento', le parole del centrocampista. Parole che gelarono il DS azzurro".