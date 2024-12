Uk – Il City vuole Akliouche a gennaio. Il Monaco ha fissato il prezzo

"Visto le sue prestazioni e il suo potenziale in Ligue 1, il Monaco non è interessato a lasciare Akliouche andare via a basso costo. In effetti, stando a quanto riferito da CaughtOffside, il Monaco non starebbe pensando di vendere il giocatore per una cifra inferiore ai 60 milioni di euro", si legge sullo stesso sito.