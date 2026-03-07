FC Inter 1908
Zazzaroni: “Real-Allegri? Tutto vero. Ma Perez potrebbe arrivare alle dimissioni”

Il direttore del Corriere dello Sport ha detto la sua sulle voci che circondano l'allenatore del Milan che sarebbe nel mirino del club spagnolo
Eva A. Provenzano
Ivan Zazzaroni, su Radio Dee Jay, ha parlato del derby tra Milan e Inter e ha risposto anche alle domande dei radioascoltatori: «Tutto può accadere nel derby», ha esordito prima di rispondere ad un tifoso se è reale l'interessamento del Real Madrid per Massimiliano Allegri.

(Fonte: Radio Dee Jay)

