ANSA – Inter-Udinese, nella trattativa per Solet e Atta rientra anche…

Attenti a Mou. Il tecnico portoghese, al rientro al Real Madrid, rischia di essere la variabile impazzita che può sconvolgere il calciomercato

Marco Macca Redattore 10 giugno 2026 (modifica il 10 giugno 2026 | 06:02)

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Attenti a Mou. Il tecnico portoghese, al rientro al Real Madrid dopo 13 anni lontano dal Bernabeu, rischia di essere la variabile impazzita che può sconvolgere le prime settimane del calciomercato. Dato per scontato l'addio di Denzel Dumfries che vestirà la maglietta merengue, l'Inter si è catapultata su Oumar Solet e Arthur Atta: i nerazzurri hanno avviato una trattiva con l'Udinese nella quale rientra anche il giovanissimo prospetto Mattia Marello, terzino del 2008, che lo scorso anno ha giocato con la Primavera dei lombardi in prestito dall'Udinese.

Le due parti devono ancora definire l'accordo. L'Inter deve anche essere attenta alle mire di alcuni club di Premier su Pio Esposito: l'agente del giocatore per il momento ha detto che l'attaccante si trova bene a Milano ma l'estate è lunga. Mourinho è determinante anche per Roma e Juventus. I due club sono, infatti, sulle tracce di Brahim Diaz, dato in uscita dai blancos anche se soltanto in prestito. Il Real è poi sulle tracce di Riccardo Calafiori, ora all'Arsenal ma vecchia conoscenza dell'allenatore lusitano ai tempi della Roma prima di esplodere con il Bologna.

Al Bernabeu arriva Ibrahima Konaté che lascia il Liverpool: i reds per sostituirlo pensano a Gonçalo Inacio. E' stato invece svelato il 'regalo' annunciato da Florentino Perez per la sua rielezione: era Julian Alvarez, stella dei rivali dell'Atletico Madrid. Il club della capitale ha messo sul piatto 150 milioni, ma i cugini hanno con garbo respinto l'offerta, come pare anche quella di 40 milioni avanzata dalla Juventus per Alexander Sorloth. La società bianconera nel frattempo lavorando al rientro in Italia di Franck KESSIE' che non ha rinnovato con l'Al-Ahli.