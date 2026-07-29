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C'è un'indiscrezione di mercato raccontata da Alfio Musmarra sul suo canale YouTube: il giornalista racconta di un nome che gradirebbe unirsi all'Inter.

"In queste ore vi posso dire che un giocatore che verrebbe all'Inter di corsa c'è: è italiano e gioca nel Bologna e potrebbe anche essere utile. Non c'è una trattativa ma potrebbe diventarlo più avanti: al momento è solo chiacchiericcio, voci di corridoio", le sue parole.

Il giornalista non fa il nome, ma risalendo alla rosa dei rossoblu gli italiani papabili sarebbero tre: Orsolini, Cambiaghi e Bernardeschi. Chissà che nelle prossime settimane il nome non fuoriesca.