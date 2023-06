Barzaghi (Sky): “Lukaku, il Chelsea vuole la cessione. Lui ha chiesto all’Inter di…”

"Non sarà semplice riavere Lukaku per l’Inter. Il Chelsea ha in mano l’offerta dall’Arabia Saudita e vorrebbe cederlo a titolo definitivo, Big Rom chiede ai nerazzurri di sostenere il suo desiderio, come fatto l’anno scorso da Marotta e Ausilio. Sarà un mercato auto-finanziato e non sarà facile riavere il belga, i dirigenti ci stanno provando”, le sue parole.