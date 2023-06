Sky – Lukaku al Milan non va: solo provocazione. La verità su Big Rom e l’Inter

Solo Inter. Romelu Lukaku vuole tornare in nerazzurro, il club è al lavoro per mettere di nuovo in belga a disposizione di Simone Inzaghi. Ma servirà tempo, perché prima la dirigenza deve concentrarsi sul mercato in uscita. Ecco le ultimissime da Sky Sport su Big Rom e sui recenti rumors sul Milan.

“Lukaku al Milan non ci va, è una provocazione. È stata una chiacchierata tra i boss di Milan e Chelsea, una provocazione anche sui tanti incroci di mercato, vedi Frattesi e Thuram. La verità su Lukaku è che vuole tornare all’Inter e i nerazzurri vogliono il suo ritorno. Il Chelsea vorrebbe cederlo a titolo definitivo e non in prestito, ma l’Inter in questo momento non può prenderlo così. Il tema resta caldo, in attesa delle cessioni che il club nerazzurro deve fare”, le parole del giornalista in studio.