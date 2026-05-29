Lautaro non è più una novità. Quella semmai è data da Nico Paz che ha scalato la classifica dei giocatori con più valore nella Lega Serie A. Transfermarkt ha aggiornato i valori dei giocatori del campionato italiano ed è il calciatore del Como che ha fatto contare la crescita di valore più importante: ora vale 15 mln in più. Si sfrega le mani il Real Madrid che ha una clausola di riacquisto dell'argentino fissata, nel momento del prestito al Como, di 9 mln e dovrebbe esercitarla già questa estate.