Lautaro non è più una novità. Quella semmai è data da Nico Paz che ha scalato la classifica dei giocatori con più valore nella Lega Serie A. Transfermarkt ha aggiornato i valori dei giocatori del campionato italiano ed è il calciatore del Como che ha fatto contare la crescita di valore più importante: ora vale 15 mln in più. Si sfrega le mani il Real Madrid che ha una clausola di riacquisto dell'argentino fissata, nel momento del prestito al Como, di 9 mln e dovrebbe esercitarla già questa estate.
fcinter1908 calciomercato Costo cartellini, Transfermarkt aggiorna la classifica: conferma Lautaro, scende Bastoni. Exploit Bisseck
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Costo cartellini, Transfermarkt aggiorna la classifica: conferma Lautaro, scende Bastoni. Exploit Bisseck
Il sito sportivo ha stilato la nuova classifica del valore dei cartellini dei calciatori e ci sono tanti nerazzurri nella top 10
Il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, vale 85 mln: è al primo posto, è il giocatore con il più alto valore in Serie A: ha appena conquistato Scudetto e Coppa Italia e ha giurato fedeltà all'Inter.
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