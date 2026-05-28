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UFFICIALE – Argentina, i convocati per il Mondiale: presente Lautaro. C’è anche Nico Paz

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L'Argentina ha reso noti i convocati per il Mondiale: presente nella lista di Lionel Scaloni ovviamente Lautaro Martinez
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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L'Argentina ha reso noti i convocati per il Mondiale, che giocherà da campione in carica. Presente nella lista di Lionel Scaloni ovviamente Lautaro Martinez.

Lautaro
Getty Images

Negli attaccanti c'è anche Nico Paz. Sono loro due gli unici due "italiani" chiamati per la spedizione della Seleccion.

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