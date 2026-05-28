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fcinter1908 ultimora UFFICIALE – Argentina, i convocati per il Mondiale: presente Lautaro. C’è anche Nico Paz
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UFFICIALE – Argentina, i convocati per il Mondiale: presente Lautaro. C’è anche Nico Paz
L'Argentina ha reso noti i convocati per il Mondiale: presente nella lista di Lionel Scaloni ovviamente Lautaro Martinez
L'Argentina ha reso noti i convocati per il Mondiale, che giocherà da campione in carica. Presente nella lista di Lionel Scaloni ovviamente Lautaro Martinez.
Negli attaccanti c'è anche Nico Paz. Sono loro due gli unici due "italiani" chiamati per la spedizione della Seleccion.
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