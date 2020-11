Bastoni non corre rischi di cessione: “Dopo Inter-Toro ha sorriso quando gli è stato detto…”

Se Christian Eriksen si appresta a lasciare l’Inter nel prossimo mercato di gennaio, chi non corre alcun rischio di cessione è Alessandro Bastoni. Anche nel prepartita di Inter-Torino, infatti, l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, ha ribadito la fiducia del club nei confronti del giovane difensore, che presto rinnoverà il suo contratto. Parole che hanno di certo fatto piacere allo stesso Bastoni, che ha sorriso al fischio finale quando è venuto a sapere delle frasi del dirigente:

“Chi invece non corre il rischio di essere ceduto è Alessandro Bastoni. Marotta non ha nascosto la soddisfazione per le sue prestazioni in Nazionale, ma soprattutto ha parlato del rinnovo del contratto del difensore cremonese. Il numero 95 dopo il fischio finale ha sorriso quando gli sono state riportate le parole del dirigente“, si legge sul Corriere dello Sport.

(Fonte: Corriere dello Sport)