Bastoni, presto il rinnovo. “E c’è una cosa che l’Inter non ha alcuna intenzione di fare”

Alessandro Bastoni è sempre più al centro del progetto Inter. Il difensore classe ’99 si è conquistato il posto da titolare in pochissimo tempo e Antonio Conte non ci rinuncia mai: la sua eleganza con il pallone e la sua capacità di difendere lo rendono infatti uno dei migliori centrali italiani in prospettiva. Ed ecco perché, spiega Calciomercato.com, il club sta lavorando per prolungare il contratto del giocatore: “La dirigenza nerazzurra ha in agenda per il nuovo anno come priorità il rinnovo di Bastoni per i prossimi cinque anni.

Si sta lavorando da tempo su questo tema, non c’è fretta o ansia perché il contratto è ancora lungo e Alessandro è felicissimo della sua avventura nerazzurra. Più di un top club europeo lo ha fatto seguire da vicino in questi mesi, le offerte per il 2021 arriverebbero come nella scorsa estate ma l’Inter non ha alcuna intenzione di ascoltarle. Anche a cifre importanti. Bastoni è il presente e il futuro, così si procede verso un rinnovo che migliorerà notevolmente gli 1,5 milioni percepiti attualmente come ingaggio annuale. Lavori in corso, Bastoni resta al centro del progetto Inter”.