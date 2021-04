Bayern Monaco su Agoumé: l’Inter prende una posizione netta. Si muove anche Conte

Lucien Agoumé resta al centro dei pensieri dell'Inter: i nerazzurri puntano a resistere all'assalto del Bayern con un piano definito

Lucien Agoumé resta al centro dei pensieri dell'Inter. Il centrocampista francese classe 2002, in prestito allo Spezia, quando ha avuto l'occasione di giocare non l'ha sprecata. 11 presenze e tanta personalità mostrata nel momento del bisogno anche se nelle ultime settimane è finito indietro nelle gerarchie di Italiano dopo il ritorno di Ricci. L'Inter, però, ha un piano e vuole rispettarlo.

"Antonio Conte sta osservando molto da vicino i progressi di Agoumè ora in prestito allo Spezia. L'idea del club nerazzurro è quella di riportare alla base il gioiello francese al termine della stagione per poterlo utilizzare nel ruolo di vice-Brozovic", evidenzia calciomercato.com che riporta l'interesse del Bayern Monaco e di altre società come Marsiglia, Lione e Villarreal. "L'Inter, allo stato attuale, non ha intenzione di aprire alla cessione e potrebbe cambiare idea solo di fronte a offerte superiori ai 15 milioni di euro", rimarca poi il portale. L'Inter, dunque, ha un piano per Agoumé con l'obiettivo di valorizzare al massimo uno dei migliori talenti (Lucien è un classe 2002) nel panorama europeo. Il Bayern e le altre sono avvisate.