"Io non credo che in questo momento l'Inter stia cercando di far partire Arnautovic. Sia pubblicamente che dietro le telecamere, la dirigenza dell'Inter dice di non voler far partire Arnautovic e non pensa che sia un peso. Prima bisogna sistemare la pratica Correa, non semplice da risolvere visto che il suo contratto nel 2025 e che non potrà nemmeno andare via in prestito, e poi eventualmente ragionare su un'altra punta".