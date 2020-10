Inter, Brozovic resta volentieri. Ma c’è il retroscena: “Saltati due scambi in estate con…”

Il nome di Marcelo Brozovic, quest’estate, era sulla lista dei sacrificabili in casa Inter. Il club nerazzurro avrebbe voluto infatti cederlo per incassare: e, di conseguenza accontentare Antonio Conte con un centrocampista fisico, nonostante il croato spingesse per restare a Milano.

E Calciomercato.com ha svelato due scambi saltati nelle ultime ore di mercato: “In Spagna si è parlato di uno scambio con l’Atlético Madrid per Thomas Partey, poi passato all’Arsenal nelle ultime ore del mercato.

Brozovic è gradito all’Atléti, ma la prima scelta è sempre stata orientata su Lucas Torreira. E soprattutto non è mai decollato lo scambio perché l’Atlético non ha mai voluto negoziare per Thomas. Clausola da 50 milioni o nulla, come poi è stato per l’Arsenal.

Un tentativo lo ha fatto invece in maniera seria il Paris Saint-Germain includendo Leandro Paredes. Ma l’Inter non ha visto un vero upgrade in questa operazione e le valutazioni dei due giocatori erano ritenute distanti da entrambe le parti. Brozovic resta volentieri, l’Inter non ha voluto svenderlo“, conclude Fabrizio Romano.