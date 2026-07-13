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fcinter1908 calciomercato Bucchioni: “Maldini, statura internazionale. Proverà fino all’ultimo a prendere…”

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Bucchioni: “Maldini, statura internazionale. Proverà fino all’ultimo a prendere…”

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Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico dell'Italia e sarà affiancato da Leonardo in qualità di advisor. Enzo Bucchioni ne ha parlato così su TMW
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico dell'Italia e sarà affiancato da Leonardo in qualità di advisor. Enzo Bucchioni ne ha parlato così su TMW:

Maldini Muschio Selvaggio

"Guardiola commissario tecnico della nostra Nazionale ora si può. Paolo Maldini, nuovo direttore azzurro, e il suo braccio destro Leonardo ci proveranno fino in fondo e adesso la missione non è più impossibile".

Bucchioni: “Maldini, statura internazionale. Proverà fino all’ultimo a prendere…”- immagine 3

"La statura internazionale e il carisma dei due dirigenti azzurri, ma anche del presidente Malagò dirigente sportivo apprezzato a livello mondiale, è sicuramente una garanzia enorme per il progetto di rilancio del calcio italiano, si faranno le cose al massimo delle possibilità".

(Fonte: TMW)

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