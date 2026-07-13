Il calciomercato della Serie A sta vivendo una fase di stallo. Difficile competere con le superpotenze inglesi, ha ricordato oggi il Presidente dell'Inter Beppe Marotta. Cifre fuori controllo, esorbitanti. In questo modo l'operazione che stava per portare in nerazzurro Marco Palestra si è conclusa invece con il Chelsea, facendo rimangiare al giocatore e all'agente la parola data all'Inter. A proposito di mercato e degli obiettivi che potrebbero fare comodo a diverse squadre di questa Serie A, il giornalista Alex Frosio ha suggerito un giocatore (un po' sparito) in Premier League: CONTINUA A LEGGERE.