Italia, nuovo ct: Conte tentato dall’Arabia, spunta la pista Pioli. Le ultime

"Antonio Conte, altro ex ct, dall’Arabia è invece tentato: una ricca offerta lo induce a riflettere e se non dovesse essere il prescelto potrebbe davvero seguire le orme di tanti colleghi. Tra questi, Stefano Pioli, allenatore dell’Al-Nassr di Riad, la squadra di Ronaldo, nel 2024-2025. Il suo nome, già inserito nell’elenco dei candidati, ha catturato particolare attenzione dopo l’ufficializzazione di Maldini come direttore tecnico: insieme, nel 2021-2022, hanno riportato lo scudetto al Milan dopo undici anni".