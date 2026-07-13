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Italia, nuovo ct: Conte tentato dall’Arabia, spunta la pista Pioli. Le ultime
Dopo la nomina a nuovo direttore tecnico dell'Italia, Paolo Maldini dovrà innanzitutto scegliere il nuovo commissario tecnico. Fra i tanti nomi fatti, sembrano in discesa le quotazioni di Antonio Conte, mentre nelle ultime ore è spuntata la pista Pioli:
"Antonio Conte, altro ex ct, dall’Arabia è invece tentato: una ricca offerta lo induce a riflettere e se non dovesse essere il prescelto potrebbe davvero seguire le orme di tanti colleghi. Tra questi, Stefano Pioli, allenatore dell’Al-Nassr di Riad, la squadra di Ronaldo, nel 2024-2025. Il suo nome, già inserito nell’elenco dei candidati, ha catturato particolare attenzione dopo l’ufficializzazione di Maldini come direttore tecnico: insieme, nel 2021-2022, hanno riportato lo scudetto al Milan dopo undici anni".
"Non è l’unico vantaggio: rispetto ai due principali contendenti, ha un ingaggio sensibilmente inferiore. Nel casting rimane anche Claudio Ranieri, già in predicato di sedere in panchina dopo lo strappo con Luciano Spalletti, in realtà abbinato più a un ruolo non tecnico: Malagò, con i vertici del Club Italia, progettano infatti il completamento dei quadri dirigenziali e in tal senso si profila sempre più concretamente il ritorno di Gigi Buffon".
(Fonte: La Stampa)
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