La Federazione italiana ha risposto alla richiesta della FIFA per le partecipanti al Mondiale per Club. Poi le finestre classiche

Sono state rese note le finestre del calciomercato per la prossima stagione. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha creato anche una finestra di trasferimenti a inizio giugno. Sarà ovviamente aperta a tutti i club di Serie A ma è la reazione ad una richiesta da parte della FIFA per le partecipanti al Mondiale per Club, in questo caso Juve e Inter. La finestra di giugno, come si legge sul documento della FIGC pubblicato il 21 marzo, sarà valida nel caso degli acquisti solo per la Serie A (le altre leghe possono cedere) e sarà aperta dall'1 giugno 2025 al 10 giugno 2025 alle 20.