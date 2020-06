Inter, in attacco puntato il campione a zero a sorpresa: “C’è il contatto”. E non è Cavani

E’ ancora un’incognita l’attacco dell’Inter della prossima stagione. Il club nerazzurro è alla ricerca di profili vincenti da affiancare a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, ovviamente nel caso questo non dovesse approdare al Barcellona. E, oltre ad Edinson Cavani, un nuovo parametro zero vincente è ora sulla lista dell’Inter: “È di ieri la notizia di un contatto tra le parti per il possibile approdo in nerazzurro di Pedro Rodriguez – scrive Il Giorno -, 33 anni a luglio, una lunga esperienza internazionale e una sfilza di trofei in bacheca tra Barcellona (20 in tutto) e Chelsea (altri 3).

Dopo cinque anni in Premier League vuole cambiare aria ed è disponibile a parametro zero. Due dei tre trionfi conquistati a Londra li ha conseguiti insieme a Conte, che lo conosce e lo apprezza per la versatilità e il curriculum. Sei milioni di euro il suo stipendio base, non pochi considerando che diventerebbe il terzo più pagato in rosa al pari di Godin e dietro solo a Lukaku ed Eriksen”, conclude il quotidiano.