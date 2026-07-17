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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista, ha parlato così della possibilità di arrivo all'Inter di Cristian Romero in difesa.

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"Romero è un grande difensore, l'ha dimostrato in Italia: Paratici l'avrebbe voluto riprendere alla Juve per 20 milioni e poi al Tottenham lo pagò molto più del doppio. Cosa deve accadere per rendere possibile l'operazione con l'Inter?

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Intanto che scenda il prezzo da 50 milioni: per De Zerbi non è fondamentale, diventerebbe importante trovare una formula. So che lui in Italia tornerebbe molto volentieri pur avendo proposte dall'estero: è una pista che dobbiamo seguire in quelle condizioni e ne riparleremo da lunedì".