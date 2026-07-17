Alfredo Pedullà, giornalista, ha parlato così della possibilità di arrivo all'Inter di Cristian Romero in difesa

Marco Astori
KIT AWAY

VIDEO / INTER, PRESENTATO NUOVO KIT AWAY 2026-2027: LE IMMAGINI

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista, ha parlato così della possibilità di arrivo all'Inter di Cristian Romero in difesa.

Romero
Getty Images

"Romero è un grande difensore, l'ha dimostrato in Italia: Paratici l'avrebbe voluto riprendere alla Juve per 20 milioni e poi al Tottenham lo pagò molto più del doppio. Cosa deve accadere per rendere possibile l'operazione con l'Inter?

Romero Inter
Getty Images

Intanto che scenda il prezzo da 50 milioni: per De Zerbi non è fondamentale, diventerebbe importante trovare una formula. So che lui in Italia tornerebbe molto volentieri pur avendo proposte dall'estero: è una pista che dobbiamo seguire in quelle condizioni e ne riparleremo da lunedì".

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti