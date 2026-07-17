Il caso arbitri continua a generare discussione anche dopo la richiesta di archiviazione della Procura di Milano per Gianluca Rocchi e per l’Inter sul piano penale. Al centro resta una distinzione decisiva: una cosa è dire che il campionato non sia stato alterato, un’altra è sostenere che non ci sia stato nemmeno il tentativo di alterarlo, come sottolineato nel botta e risposta tra Fabio Ravezzani e Michele La Francesca: CONTINUA A LEGGERE