Il caso arbitri continua a generare discussione anche dopo la richiesta di archiviazione della Procura di Milano
VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Champions? L'asticella va sempre alzata. Ambiziosi, non arroganti"
Il caso arbitri continua a generare discussione anche dopo la richiesta di archiviazione della Procura di Milano per Gianluca Rocchi e per l’Inter sul piano penale. Al centro resta una distinzione decisiva: una cosa è dire che il campionato non sia stato alterato, un’altra è sostenere che non ci sia stato nemmeno il tentativo di alterarlo, come sottolineato nel botta e risposta tra Fabio Ravezzani e Michele La Francesca: CONTINUA A LEGGERE
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