Il Torino ha perso Zapata per infortunio e si è parlato di Balotelli come l'idea per l'attacco, un'idea che potrebbe prendere quota se si decidesse di prendere una punta già nel mercato degli svincolati e di non aspettare la finestra di mercato di gennaio. Ma c'è anche un altro ex Inter nel mirino dei granata.

Stando a quanto riporta il quotidiano La Stampa: "C’è anche un’altra strada che sta prendendo quota. È in direzione Candreva, che non è una punta, ma in previsione di un cambio di modulo può essere utile come trequartista, oppure esterno d’attacco. L’età non è dalla sua (37), ma ha sempre giocato titolare. Nelle ultime due stagioni nella Salernitana ha realizzato 14 gol. «Il Gps dice che corro come uno di 28 anni, posso ancora dare molto», diceva qualche tempo fa. Adesso è in contatto costante con il Torino", assicura il giornale torinese.