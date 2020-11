Mercato Inter, il centrocampista top può arrivare a costo zero. “Per Marotta è in cima alla lista”

Sin dall’arrivo in dirigenza di Beppe Marotta, un maestro nei colpi a parametro zero, l’Inter ha colto nelle ultime stagioni grandi occasioni di giocatori a fine contratto: giusto per citarne un paio, De Vrij ha rappresentato un colpaccio così come Godin, anche se l’ex Atletico Madrid è rimasto in nerazzurro solamente una stagione. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’Inter sarebbe in piena corsa per assicurarsi Georginio Wijnaldum, centrocampista olandese del Liverpool, in scadenza di contratto con i Reds.

Dopo essere salito agli onori della cronaca grazie alle ottime performance con la maglia del Feyenoord, la chiamata del Liverpool ha rappresentato un importante salto di qualità per il centrocampista olandese che, anche sotto la guida di Klopp, è diventato un punto fermo e una risorsa dei Reds, con la doppietta al Barcellona in semifinale di Champions come ciliegina sulla torta di un’annata fantastica, conclusa con la vittoria della Coppa dalle grandi orecchie. Wijnaldum, però, va a scadenza nel 2021 e i segnali che arrivano in merito al rinnovo non sono così positivi.

Secondo calciomercato.com, il Liverpool ha offerto il prolungamento e adeguamento di contratto (in UK parlano di 40% in più rispetto ai 4 mln attuali) ma il giocatore non avrebbe ancora accettato. L’ipotesi Barcellona, per la presenza dell’ex CT Orange Koeman stuzzica Wijnaldum ma anche l’Inter è in piena corsa. “Marotta è uno specialista dei parametri zero e ha messo il nome di Wijnaldum sulla sua lista. Per il momento non è andato oltre una richiesta di informazioni, ma non è da escludere una proposta ufficiale tra qualche settimana“, commenta calciomercato.com.