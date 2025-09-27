Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, intervistato da DAZN prima della sfida di campionato contro l'Atalanta, ha parlato così del futuro di Dusan Vlahovic: "E' molto semplice: sarà un giocatore della Juve fino al 30 giugno 2026.
Quello che si legge in questi giorni per noi è surreale. Entriamo subito decisi: Vlahovic non si muove, è un giocatore importante della Juve. Speriamo oggi entri bene e faccia gol come nelle ultime: si sta allenando bene, ha un atteggiamento ottimo dal primo giorno".
