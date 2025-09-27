FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato Chiellini chiarisce: “Su Vlahovic sto leggendo cose surreali! La verità sul suo futuro”

calciomercato

Chiellini chiarisce: “Su Vlahovic sto leggendo cose surreali! La verità sul suo futuro”

Chiellini chiarisce: “Su Vlahovic sto leggendo cose surreali! La verità sul suo futuro” - immagine 1
Giorgio Chiellini, intervistato da DAZN prima della sfida di campionato contro l'Atalanta, ha parlato così del futuro di Dusan Vlahovic
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, intervistato da DAZN prima della sfida di campionato contro l'Atalanta, ha parlato così del futuro di Dusan Vlahovic: "E' molto semplice: sarà un giocatore della Juve fino al 30 giugno 2026.

Chiellini chiarisce: “Su Vlahovic sto leggendo cose surreali! La verità sul suo futuro”- immagine 2
Getty Images

Quello che si legge in questi giorni per noi è surreale. Entriamo subito decisi: Vlahovic non si muove, è un giocatore importante della Juve. Speriamo oggi entri bene e faccia gol come nelle ultime: si sta allenando bene, ha un atteggiamento ottimo dal primo giorno".

Leggi anche
Romano: “Big di Serie A hanno messo gli occhi su questo 2004: vi posso dire che…”
TS – Voltafaccia e colpo di scena: Mourinho va al Benfica. Come se dall’Inter…

© RIPRODUZIONE RISERVATA