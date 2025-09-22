Romano: “Big di Serie A hanno messo gli occhi su questo 2004: vi posso dire che…”

"Può giocare da terzino basso o esterno alto, ha grande gamba e un potenziale importante", commenta poi Fabrizio Romano

Matteo Pifferi Redattore 22 settembre 2025 (modifica il 22 settembre 2025 | 16:37)

In questa primissima fase di campionato ci sono già diversi giocatori giovani che si stanno mettendo in luce.

In casa Inter c'è ovviamente Francesco Pio Esposito, autore di due ottime prestazioni con Ajax e Sassuolo. Il centravanti classe 2005 ha dimostrato tutto il suo arsenale a disposizione e gli è mancato solo il gol.

C'è un altro giovane, in un altro ruolo, che sta facendo parlare di sé. E di lui ne ha discusso Fabrizio Romano su Youtube, confermando già l'interesse di diverse big italiane:

"Volevo partire da Norton-Cuffy, terzino inglese preso per 2 mln di euro dal Genoa. Un'altra operazione intelligente da parte del Grifone, che l'ha preso l'anno scorso, il Genoa ci ha visto lungo. Un giocatore in uscita dall'Arsenal forse in maniera troppo leggera, giudicato una sorta di scarto dai Gunners mentre il Genoa sa fare bene queste operazioni, ha creduto nel ragazzo e Norton-Cuffy sta facendo molto bene Vi dico che si stanno iniziando ad accendere le spie di club importanti.

Citarli è ancora presto, siamo a settembre e alla fase di osservazione di giocatori, non di chiacchiere e trattative ma posso dirvi che più di una squadra, tra quelle più importanti del nostro campionato, sta tenendo d'occhio questo ragazzo. Può giocare da terzino basso o esterno alto, ha grande gamba e un potenziale importante, è all'inizio di un percorso con ampi margini di crescita. Tanti club importanti stanno iniziando a mettere gli occhi su di lui. Il Genoa è molto contento del suo percorso, Vieira sta facendo un lavoro importante con lui"