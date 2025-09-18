Proprio con il Benfica, che gli era costata la Champions con il Fenerbahce e il conseguente esonero qualche settimana, Josè Mourinho sta per ripartire. TuttoSport parla di "voltafaccia" del tecnico che sabato scorso era in tribuna mentre giocava il Porto e si era preso la standing ovation dei tifosi del club portoghese. Di fatto a quella società ha portato in dote la Champions e per il tecnico tornare al Benfica non è un tradimento. È lavoro. E dopo la sconfitta con il Qarabag Rui Costa ha deciso per l'esonero di Bruno Lage ed è andato dritto su Mou. Per lui un contratto fino al 2027 con opzione per il 2028.
calciomercato
TS – Voltafaccia e colpo di scena: Mourinho va al Benfica. Come se dall’Inter…
In tanti, con uno dei suoi più noti ex collaboratori al suo fianco, Villas-Boas, avevano addirittura "pensato ad un ritorno al Porto nonostante Farioli non stia sbagliando un colpo". Invece ecco la firma con il Benfica. "Un colpo di scena di matrice puramente mourinhiana", si legge su TuttoSport.
"Appena quattro giornidopo dalla mozione di affetti ricevuta dal mondo Porto, Mou appresta, infatti, a diventarne il primo avversario per la conquista della SuperLiga, sbarcando
alla guida degli storici rivali del Benfica. Un po'come se in Italia fosse passato dall''Inter alla Juve, per intenderci. E cosi un quarto di secolo dopo Josè ritornerà al timone delle Aquile,
guidate nel 2000 per appena 9 gare nella prima esperienza da allenatore. Farioli è avvisato: guai a sottovalutare la voglia di rivalsa dello Special One…", conclude il quotidiano.
(Fonte: TS)
© RIPRODUZIONE RISERVATA