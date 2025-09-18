Proprio con il Benfica, che gli era costata la Champions con il Fenerbahce e il conseguente esonero qualche settimana, Josè Mourinho sta per ripartire. TuttoSport parla di "voltafaccia" del tecnico che sabato scorso era in tribuna mentre giocava il Porto e si era preso la standing ovation dei tifosi del club portoghese. Di fatto a quella società ha portato in dote la Champions e per il tecnico tornare al Benfica non è un tradimento. È lavoro. E dopo la sconfitta con il Qarabag Rui Costa ha deciso per l'esonero di Bruno Lage ed è andato dritto su Mou. Per lui un contratto fino al 2027 con opzione per il 2028.