Como 1907 annuncia ufficialmente l’ingaggio dell’inglese Dele Alli con un contratto di 18 mesi e opzione di prolungamento per altri 12. Il club riconosce il suo eccezionale talento ed è entusiasta di portarlo in squadra.

L’obiettivo sarà quello di fornire a Dele un ambiente favorevole in cui possa integrarsi gradualmente nella squadra. Anche se non ci sono aspettative immediate di rendimento, il club è sicuro che il giocatore darà un contributo significativo sia in campo che come mentore dei giovani talenti del club, tra cui Nico Paz, Alieu Fadera, Assane Diao, Maxence Caqueret, Máxi Perrone e Lucas Da Cunha.