SM – Inter, Conte chiama Mertens: messaggio chiaro. E c’è la grossa novità targata Suning

I tifosi del Napoli, così come Gattuso, stanno provando in tutti i modi a convincere Dries Mertens a restare all’ombra del Vesuvio. Da parte sua, il calciatore spera in un rilancio di De Laurentiis, che però difficilmente ci sarà. Ecco perché, in casa Inter, riguardo alla questione si respira un cauto ottimismo.

L’offerta nerazzurra resta la migliore, anche rispetto a quella del Chelsea, attualmente più defilato: 5 milioni di euro per due stagioni, più un’opzione per un altro anno. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, inoltre, per lui ci sarebbe anche la possibilità di andare in Cina (allo Jiangsu Suning) al termine del contratto con l’Inter.

Per Mertens, inoltre, è previsto alla firma del contratto un bonus su cui Marotta e lo studio di legale di Bruxelles che rappresenta il calciatore stanno lavorando. Oltre al pressing portato avanti in questi giorni dall’amico e connazionale, Romelu Lukaku, come riferisce l’emittente negli ultimi giorni sarebbe sceso in campo anche Antonio Conte che, con un telefonata, avrebbe spiegato allo stesso Mertens la centralità che avrà nel suo progetto.

Conte che, tra l’altro, per l’attacco dell’anno prossimo vorrebbe anche Edinson Cavani, e starebbe comunque provando a convincere Lautaro Martinez a restare a Milano almeno per un’altra stagione. Anche se, dalla Spagna, la corte spietata del Barcellona continua. Per un “attacco atomico, tutto a costo zero“, riferisce Sport Mediaset.

(Fonte: Sport Mediaset)