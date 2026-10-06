E perché proprio la Juventus? Lo hanno pensato in tanti quando hanno sentito le parole di Antonio Conte a The Athletic sul suo ritorno in panchina. «Ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club, rispolverare quella storia e farla tornare a brillare», ha detto l'ex allenatore dell'Inter (tra le altre ovviamente).

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Ma in Inghilterra giurano che le parole del tecnico, che ha vinto lo Scudetto con il Napoli nella stagione 2024-2025, siano riferite ad un club di Premier League. Il Mirror scrive: "Antonio Conte è di nuovo sul mercato e, senza nominarlo esplicitamente, ha lasciato intendere che un club come il Manchester United sarebbe nel suo mirino qualora si presentasse l'occasione. Ha così alimentato le voci che parlano di un suo approdo sulla panchina del club inglese. Ha esperienza in Premier League: ha guidato il Chelsea con cui ha vinto il titolo al primo tentativo, e ha anche allenato il Tottenham per un periodo. Già in passato è stato accostato alla panchina dello United: anche quest'anno la squadra è sotto pressione a causa di un inizio di stagione stentato e Conte ha ammesso che riportare un grande club ai vertici è qualcosa che lo entusiasma".

L'unico dubbio su Conte allo United sono le sue esperienze piuttosto brevi. In passato Gary Neville aveva affermato che Conte alla guida dei Red Devils non sarebbe stata la scelta giusta. "Personalmente, non credo che opteranno per questa soluzione. È un grande allenatore, ma penso che certi allenatori siano più adatti a certi club e personalmente non credo che Conte sia adatto allo United", aveva detto.

(Fonte: Mirror.co.uk)