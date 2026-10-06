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Antonio Conte si è praticamente ricandidato. Dopo l'addio al Napoli, il tecnico sembra davvero fremere per un ritorno in panchina: lo confermano le parole rilasciate ieri ai microfoni di The Athletic. Ma come stanno davvero le cose? Lo spiega Il Mattino, che ha interpellato fonti vicinissime all'allenatore.

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"Oggi la Premier lo alletta, per la terza volta. Perché dopo il Chelsea c’era stato pure il Tottenham. Dalle parti di casa Conte - a Torino -, però, giurano che per il momento nulla di concreto c’è. Ancora, almeno. A inizio di questa sosta, era sembrata fortissima la voglia del Manchester United di puntare su di lui sostituendo subito Michael Carrick, confermato dai Red Devils appena pochi mesi fa.

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L’idillio sembra già finito a Old Trafford, ma l’ex centrocampista degli inglesi è “sopravvissuto” alla tempesta di questa sosta. Conte attende: pochi mesi fa è stato a un passo dal dire sì a una panchina in Arabia, ma a un passo dal traguardo non si è più fatto nulla. Anche per questioni familiari, che sono importantissime. E Napoli lo sa bene. Ma per il ritorno in scena si è già pronti. L’Italia? Solo i tifosi di Juve e Milan possono sognare…".