Stampa Uk – United, cercasi allenatore per il dna del club. Conte batte tutti

In Inghilterra si chiedono cosa sarà della panchina del club inglese e pensano che l'allenatore del Napoli sia l'ipotesi migliore, come spiega Skysports

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 gennaio 2026 (modifica il 7 gennaio 2026 | 18:32)

Il Manchester United ha esonerato Amorime ora va a caccia di un nuovo allenatore. Il sito del canale inglese di Sky ha ripreso le parole di Neville su come deve essere l'ideale allenatore del club inglese. "La società - ha detto l'ex giocatore - deve trovare un allenatore che abbia esperienza e che sia disposto a giocare un calcio veloce, divertente, offensivo e aggressivo". Il sito sportivo ha utilizzato 15 parametri per 'creare' il dna dello United e si è riferito soprattutto alla squadra che era guidata da Ferguson.

Da allora, sulla panchina della squadra inglese sono passati diversi allenatori. "Louis van Gaal aveva una sua filosofia. José Mourinho gioca un certo stile di calcio. Lo stesso vale per David Moyes. Erik ten Hag, uno stile di calcio molto diverso. Ruben Amorim, ancora una volta, uno stile di calcio molto diverso", ha sottolineato ancora Neville. Oliver Glasner , Ole Gunnar Solskjaer, Enzo Maresca , Xavi , Mauricio Pochettino e Zinedine Zidane i nomi accostati al club.

Skysports a questo proposito scrive: "Confrontando i candidati potenziali e gli allenatori selezionati in base ai loro numeri nelle stesse 15 metriche nelle partite di campionato gestite, è l'ex allenatore del Chelsea e degli Spurs Antonio Conte a classificarsi come il più adatto statisticamente al DNA dello United. Il tecnico del Napoli, che in precedenza era stato accostato all'incarico all'Old Trafford, ha un punteggio di idoneità di 78,89 su 100, basato sul suo lavoro con Chelsea e Spurs, che lo pone appena davanti all'ex tecnico dell'Everton Roberto Martinez , che attualmente allena la nazionale portoghese", si legge sul tecnico del Napoli.

skysports.comSebastian Hoeness dello Stoccarda è terzo in questa speciale classifica, con Ole Gunnar Solskjaer al quarto posto, con un punteggio di idoneità di 77,74 su 100. Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone completa la top five, appena davanti alla leggenda del Chelsea Frank Lampard , ora alla guida del Coventry. Anche Marcelo Bielsa , Carlo Ancelotti e il tecnico del Fulham Marco Silva rientrano nella nostra top 10.

(Fonte: skysports.com)