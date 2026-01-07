Gli emissari del Man United hanno specificato a chi di dovere come l’ex tecnico dell’Inter sarebbe diventato tra i più pagati della Premier

Era uno l'obiettivo del Manchester United dopo l'esonero di Ruben Amorim: Simone Inzaghi. Il tecnico ex Inter oggi all'Al Hilal è stato immediatamente contattato dal club inglese per insediarsi in panchina, come riporta oggi Tuttosport: "Il Man United, dopo aver esonerato Amorim, ha sondato l’eventuale disponibilità di Simone Inzaghi a diventare il nuovo manager dei Red Devils. Tuttavia l’allenatore piacentino, pur consapevole del prestigio della piazza e della Premier, ha risposto «No, thanks», senza approfondire nemmeno il discorso, visto che vuole proseguire e portare a termine possibilmente con grandi risultati il progetto iniziato negli scorsi mesi in Arabia Saudita con l’Al Hilal.