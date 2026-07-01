Conte, futuro ancora da decidere: in arrivo offerta choc dall’Arabia Saudita

Il futuro di Antonio Conte è ancora da decidere. Dopo l'addio al Napoli, l'ex allenatore tra le altre anche dell'Inter sta valutando i prossimi passi, compresa la possibilità di un anno sabbatico. Secondo Sport Mediaset e Corriere dello Sport, però, al tecnico sarebbe arrivata un'offerta choc dall'Arabia Saudita:

"Il futuro di Antonio Conte è ancora tutto da scrivere. Dopo uno scudetto e una Supercoppa italiana, il tecnico leccese ha deciso di salutare Napoli e ora resta in attesa della panchina più ambita (ma ultimamente anche più scottante), ovvero quella della Nazionale. Intanto, però, c'è chi sta provando a tentarlo con un'offerta a cifre esagerate. . L'Al-Ittihad è pronto a ricoprirlo d'oro e metterebbe sul tavolo un'offerta da 20 milioni di euro a stagione (...).Offerte ufficiali non sono state ancora recapitate e, nel caso in cui arrivasse una chiamata da Giovanni Malagò, Conte darebbe priorità all'azzurro".