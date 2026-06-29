Malagò è in un momento decisivo: deve scegliere il ct della Nazionale e i due ex allenatori dell'Inter sono i due principali candidati

Eva A. Provenzano Caporedattore 29 giugno 2026 (modifica il 29 giugno 2026 | 17:46)

Giovanni Malagò, nuovo numero uno della FIGC, deciderà a breve chi sarà il Commissario Tecnico che guiderà l'Italia e cercherà di ricostruire la Nazionale dopo la mancata qualificazione ai Mondiali e le conseguenti dimissioni dell'ex presidente Gravina e l'addio di Gattuso che aveva ereditato la panchina da Spalletti.

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Come noto i due principali candidati al ruolo di CT sono Mancini e Conte. Secondo SportMediaset il primo è in vantaggio sul secondo perché c'è una situazione più fluida da quando ha lasciato la panchina dell'Al-Sadd con cui ha vinto il campionato in Qatar.

Le richieste di Conte invece continuano ad essere più alte e c'è anche una tentazione dall'Arabia per l'ex tecnico di Juve, Inter e Napoli. "Ma al momento può ancora succedere di tutto, sono ore di incertezza rispetto alla panchina dell'Italia", hanno spiegato dal tg sportivo di Italia1.

(Fonte: SM)