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Ramos-Milan, Musmarra: “Come cambiano le narrazioni. Se l’Inter spendesse 70 mln…”

"Prima si guardavano i conti dell'Inter, ora non si guardano più", sottolinea Alfio Musmarra su Youtube
Matteo Pifferi Redattore 

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Ha fatto molto discutere l'operazione Goncalo Ramos al Milan, con i rossoneri che spenderanno 70 mln di euro per l'attaccante in uscita dal PSG. Intervenuto su Youtube, Alfio Musmarra ha detto la sua sulla questione:

Ramos-Milan, Musmarra: “Come cambiano le narrazioni. Se l’Inter spendesse 70 mln…”- immagine 1
Getty Images

"La cosa che mi sorprende è vedere che tante volte quando certe operazione le faceva l'Inter veniva criticata per gli esborsi, invece chi fa un acquisto importante a livello di cartellino viene celebrato, come se fosse un segnale importante. Quando li faceva l'Inter, poi magari non risultavano azzeccati, si diceva che l'Inter buttava via i soldi. Vedete come cambiano le narrazioni in base ai colori, in base a chi fa gli acquisti? Quando un club fa un acquisto è giusto fare delle riflessioni e considerazioni ma poi tutto deve essere rimandato al rendimento.

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Se Palestra a 50 mln era un acquisto folle, altri discorsi vanno fatti a prescindere altrimenti si va a come tira il vento. L'Inter in questi anni, tra lacrime e sangue, senza fare le spese che facevano gli altri, si è salvata, anzi con i parametri zero ha fatto due finali di Champions. Altri hanno speso tanti soldi senza andare in Champions. Prima si guardavano i soldi dell'Inter, ora non si guardano più. Se l'Inter facesse mai un investimento da 70 mln, se dovesse farlo e non lo farà mai, dovrà farlo per un giocatore di assoluto valore, titolare del suo club e della sua Nazionale"

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