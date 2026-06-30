Se Palestra a 50 mln era un acquisto folle, altri discorsi vanno fatti a prescindere altrimenti si va a come tira il vento. L'Inter in questi anni, tra lacrime e sangue, senza fare le spese che facevano gli altri, si è salvata, anzi con i parametri zero ha fatto due finali di Champions. Altri hanno speso tanti soldi senza andare in Champions. Prima si guardavano i soldi dell'Inter, ora non si guardano più. Se l'Inter facesse mai un investimento da 70 mln, se dovesse farlo e non lo farà mai, dovrà farlo per un giocatore di assoluto valore, titolare del suo club e della sua Nazionale"