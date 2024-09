Correa, il Panathinaikos si è fatto avanti: la situazione. Per Inzaghi…

Fuori dalla lista Uefa e fuori dal progetto Inter. Joaquin Correa vive un periodo non facile a Milano. Reduce da una annata da dimenticare in Francia, il Tucu sa che, se dovesse rimanere in nerazzurro, le probabilità di trovare spazio sarebbero ridottissime. Adesso per l'attaccante e per l'Inter arriva una flebile speranza dalla Grecia dove il Panathinaikos potrebbe provare l'affondo per l'attaccante.