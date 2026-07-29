Con Akanji nell'Inter giocherà pure Stones. I due giocatori del City si stanno per ritrovare a Milano nella squadra che è stata loro avversaria nella finale di Champions 2023. L'esperimento con lo svizzero è stato azzeccatissimo. Ora arriverà il suo ex compagno.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Domani, salvo sorprese, è atteso a Milano per le visite mediche che anticiperanno la firma sul contratto. Stones ha accettato un biennale da 4 milioni a stagione. Ha scelto l’Inter, dove ritrova una sua vecchia conoscenza dei tempi del City con cui ha vinto 7 trofei come Manuel Akanji, perché convinto dal progetto nerazzurro che parte dalla voglia — e dalla necessità — di confermarsi in Italia, dopo il doblete dell’anno scorso, e di rilanciarsi in Europa", scrive La Gazzetta dello Sport.

62 partite in Champions League per il giocatore inglese che ha segnato nel torneo 6 gol e 4 assist. Inutile dire che la Coppa delle grandi orecchie Stones l'ha vinta, gli interisti lo sanno benissimo, loro malgrado.

"Lo svizzero potrà essere stato un altro fattore che ha agevolato la scelta di Stones, chissà. Magari hanno già avuto modo di parlare di Milano, della Serie A, della squadra in cui Akanji, al suo primo anno, ha potuto gioire subito per due titoli vinti da protagonista", dice ancora la rosea.

Getty Images

"Stones con l’ex e di nuovo futuro compagno di squadra in Inghilterra ha giocato 58 partite in tre anni, 3.777 minuti in campo insieme in totale. Hanno celebrato insieme il triplete del 2023 con Champions, Premier League e Coppa d’Inghilterra, poi un altro scudetto nel 2024 e sempre nello stesso anno una Supercoppa Uefa e il Mondiale per Club, e poi nella stagione 2024-25 un Community Shield. Insomma, entrambi sanno come vincere e come farlo insieme", scrive La Gazzetta del giocatore in arrivo a Milano.

Lo svizzero è arrivato a Milano quasi a fine mercato ed è diventato essenziale per l'Inter e lo scudetto vinto "perché è diventato il giocatore interista di movimento con più minuti in campo in campionato". Stones giocherà al suo posto quando Chivu vorrà dar rifiatare proprio Manuel, oppure potranno giocare insieme con Akanji a destra.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)