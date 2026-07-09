"Al di là di tutte le operazioni di cui stiamo parlando, ce n'è una che non è un'operazione di mercato, ma forse è la più importante che riguarda proprio il futuro del nostro calcio, ovvero il sì di Paolo Maldini alla Nazionale, quindi alla FIGC e quindi a Giovanni Malagò, che è il nuovo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio".

"La nuova era, la rinascita del calcio azzurro, dipende molto dal sì di Maldini, e siamo lì tutti quanti ad aspettare l'ok definitivo di Paolo perché tutti siamo convinti che possa essere davvero la figura giusta per dare credibilità, forza, eleganza, professionalità, idee (...). Era più orientato verso il no la settimana scorsa, poi il borsino della sua valutazione è salito verso il sì, ma non è ancora un ok definitivo: sappiamo che sta facendo veramente in queste ultime ore tutte le riflessioni necessarie per prendere in mano la parte tecnica della Nazionale e poterla veramente rivoluzionare, scegliere l'allenatore che vuole lui e credo che in quel caso poi davvero Paolo Maldini possa andare su Antonio Conte e quindi su una figura forte, con tutto il rispetto per Roberto Mancini".