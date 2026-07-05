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Marca sicuro: “Dumfries al Real? Testa a testa con Trent: no preclusioni, gioca chi…”

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L'olandese arriva in un ruolo già coperto da un top come Alexander-Arnold nei Blancos: chi giocherà titolare tra i due?
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Inter e Real Madrid hanno ufficializzato oggi il trasferimento in Spagna di Denzel Dumfries. L'olandese arriva in un ruolo già coperto da un top come Alexander-Arnold nei Blancos: chi giocherà titolare tra i due?

Dumfries
Getty Images

Risponde Marca: "Dumfries arriva per competere con Trent per il posto da titolare. Senza vincoli o preclusioni. Testa a testa, chi si comporterà meglio giocherà. Prenderà il posto lasciato libero da Carvajal, un traguardo importante: 451 partite ufficiali in 23 stagioni, durante le quali ha vinto 27 titoli (tra cui sei Champions League).

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L'asticella è alta, nonostante il deludente risultato della scorsa stagione. Resta da vedere se Dumfries erediterà il suo numero 2 o se ne sceglierà uno diverso. Lo scopriremo più avanti: la sua presentazione è prevista per la fine di luglio. Tra poche settimane".

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