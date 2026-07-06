Riyadh Mahrez si offre a costo zero in Italia. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, gli agenti dell’algerino lo hanno proposto già da giorni a club di Serie A.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato Romano / Mahrez proposto in Serie A: può arrivare a zero, i dettagli
calciomercato
Romano / Mahrez proposto in Serie A: può arrivare a zero, i dettagli
L’algerino ex Manchester City lascia l’Al Ahli a parametro zero e si libera: vorrebbe tornare a giocare in Europa
L’ex Manchester City lascia l’Al Ahli a parametro zero e si libera: vorrebbe tornare in Europa.
“Aveva uno stipendio importante, ma vuole esplorare tutto, sia in Medio Oriente sia altre soluzioni. E allora ci saranno sicuramente movimenti per quanto riguarda l'Italia e non solo” aggiunge Romano nel video sul suo canale YouTube.
© RIPRODUZIONE RISERVATA