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Romano / Mahrez proposto in Serie A: può arrivare a zero, i dettagli

Romano / Mahrez proposto in Serie A: può arrivare a zero, i dettagli - immagine 1
L’algerino ex Manchester City lascia l’Al Ahli a parametro zero e si libera: vorrebbe tornare a giocare in Europa
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Riyadh Mahrez si offre a costo zero in Italia. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, gli agenti dell’algerino lo hanno proposto già da giorni a club di Serie A.

Romano / Mahrez proposto in Serie A: può arrivare a zero, i dettagli- immagine 2

L’ex Manchester City lascia l’Al Ahli a parametro zero e si libera: vorrebbe tornare in Europa.

Aveva uno stipendio importante, ma vuole esplorare tutto, sia in Medio Oriente sia altre soluzioni. E allora ci saranno sicuramente movimenti per quanto riguarda l'Italia e non solo” aggiunge Romano nel video sul suo canale YouTube.

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