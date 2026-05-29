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Di Marzio: “Nico Paz-Como? Strada in salita: Mourinho lo vuole al Real. Il calciatore…”

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Il giornalista ha parlato del giocatore argentino e della sua volontà di giocare la Champions con il Como. Ma a Madrid sta per arrivare l'allenatore portoghese
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

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Nico Paz vuole restare al Como, ma Mourinho vorrebbe portarlo al Real? "È proprio così sull'argentino". Così Gianluca Di Marzio su Skysport ha parlato del giocatore argentino, che è stato anche convocato da Lionel Scaloni per il Mondiale.

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Getty Images

 "Si fa in salita la strada per il Como che vorrebbe provare a trattenerlo. Il club madrileno ha un diritto di riacquisto di nove mln e ha intenzione di riprendere il giocatore. Poi sarà il calciatore stesso magari a parlare con l'allenatore portoghese e il club per capire se c'è la possibilità di rimanere in prestito al club lariano. Ma il club madrileno vuole riscattare Nico Paz e il Como lo ha capito", ha spiegato l'esperto di calciomercato.

(Fonte: SS24)

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