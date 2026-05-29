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fcinter1908 calciomercato Di Marzio: “Nico Paz-Como? Strada in salita: Mourinho lo vuole al Real. Il calciatore…”
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Di Marzio: “Nico Paz-Como? Strada in salita: Mourinho lo vuole al Real. Il calciatore…”
Il giornalista ha parlato del giocatore argentino e della sua volontà di giocare la Champions con il Como. Ma a Madrid sta per arrivare l'allenatore portoghese
Nico Paz vuole restare al Como, ma Mourinho vorrebbe portarlo al Real? "È proprio così sull'argentino". Così Gianluca Di Marzio su Skysport ha parlato del giocatore argentino, che è stato anche convocato da Lionel Scaloni per il Mondiale.
"Si fa in salita la strada per il Como che vorrebbe provare a trattenerlo. Il club madrileno ha un diritto di riacquisto di nove mln e ha intenzione di riprendere il giocatore. Poi sarà il calciatore stesso magari a parlare con l'allenatore portoghese e il club per capire se c'è la possibilità di rimanere in prestito al club lariano. Ma il club madrileno vuole riscattare Nico Paz e il Como lo ha capito", ha spiegato l'esperto di calciomercato.
(Fonte: SS24)
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