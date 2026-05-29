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fcinter1908 calciomercato Sky – Mercato, ecco la decisione di Mourinho su Nico Paz al Real Madrid
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Sky – Mercato, ecco la decisione di Mourinho su Nico Paz al Real Madrid
Sembra delineato il futuro di Nico Paz, anche dopo la qualificazione in Champions League da parte del Como
Sembra delineato il futuro di Nico Paz, anche dopo la qualificazione in Champions League da parte del Como: i lariani stanno facendo tutto il possibile per trattenerlo per un'ulteriore stagione, ma il Real Madrid è padrone del suo destino.
Come spiega Sky, "lo stesso giocatore avrebbe espresso il desiderio di rimanere un altro anno in riva al Lario, sotto la guida di Cesc Fàbregas.
José Mourinho, però, non apre alla permanenza del giovane talento a Como: l'allenatore portoghese vuole averlo fin da subito a Madrid. Il club lombardo, dal canto suo, insisterà per provare a trattenerlo in Italia anche per la prossima stagione".
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