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Sky – Mercato, ecco la decisione di Mourinho su Nico Paz al Real Madrid

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Sembra delineato il futuro di Nico Paz, anche dopo la qualificazione in Champions League da parte del Como
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Sembra delineato il futuro di Nico Paz, anche dopo la qualificazione in Champions League da parte del Como: i lariani stanno facendo tutto il possibile per trattenerlo per un'ulteriore stagione, ma il Real Madrid è padrone del suo destino.

Sky – Mercato, ecco la decisione di Mourinho su Nico Paz al Real Madrid- immagine 2

Come spiega Sky, "lo stesso giocatore avrebbe espresso il desiderio di rimanere un altro anno in riva al Lario, sotto la guida di Cesc Fàbregas.

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Getty Images

José Mourinho, però, non apre alla permanenza del giovane talento a Como: l'allenatore portoghese vuole averlo fin da subito a Madrid. Il club lombardo, dal canto suo, insisterà per provare a trattenerlo in Italia anche per la prossima stagione".

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